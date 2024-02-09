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СК завел дело по факту убийства главы федерации карате Петербурга Конева

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли на полигоне возле мишеней для стрельбы.
Сергей Лебедев 2024-02-09 10:38:01
© Фото: kfis_spb, Telegram

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства президента Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

В среду тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли на полигоне Невский во Всеволожском районе области. Его обнаружили возле мишеней для стрельбы.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели Виталия Конева. На месте трагедии работают криминалисты.

Отметим, Виталий Конев являлся главным тренером Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга и мастером спорта России международного класса по практической стрельбе. С 2013 года он возглавлял Спортивную федерацию карате Санкт-Петербурга, был мастером спорта по карате.

#Санкт-Петербург #Ленинградская область #СК РФ #тренер #невский #всеволожский район #виталий конев
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