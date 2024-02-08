Выделение нового транша Украине спровоцировало очередной виток протестов фермеров в Европе. Испанские аграрии блокируют дороги по всей стране. Полностью перекрыты подъезды к трем крупнейшим оптовым рынкам, откуда продукты поступают в магазины и рестораны. Фермеры требуют равных прав для всех участников рынка.

«Мы требуем смягчения общей сельскохозяйственной политики. Мы не похожи на французских или немецких фермеров. У нас средиземноморский климат, он совсем другой. Мы также требуем сокращение бюрократии. Мы просим, чтобы продукты питания, импортируемые из других стран, соответствовали тем же стандартам здоровья, безопасности пищевых продуктов и благополучия животных», - говорят протестующие.

Национальная полиция пыталась сдержать колонну техники, выставив кордоны на пути следования тракторов, но фермеры попросту объехали их по полям. После этого сельскохозяйственная техника заблокировала движение на всех основных магистралях. Пока протесты проходят мирно, однако не исключено, что они могу перерасти в беспорядки.

Ситуация в Испании осложняется еще и последствиями сильнейшей засухи, которая негативно отразилась на объемах урожая. Так, например, выросли цены на оливковое масло, что еще больше снизило его конкурентоспособность. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привычно обвинила во всех бедах Россию. По ее логике, если проблемы в Европе связаны с антироссийскими санкциями, то и виновата во всем Россия.

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. Фермеры есовские на этом фоне теряются - видимо, проделки дошкольных "русских хакеров"», - отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В самом ЕС уже давно нет былого единства. На заседании Европарламента депутат от Хорватии Мислав Колакушич припомнил Урсуле фон дер Ляйен трату 70 миллиардов евро на «фальшивые вакцины», от которых умерли 12 тысяч европейцев, а также упрекнул за военную поддержку Украины.

«Теперь Вы играете в "богиню войны" после того, как сотни тысяч людей погибли из-за конфликта на Украине, а еще миллионы покинули свои дома. Вы сейчас хотите продолжить эту агонию и забрать еще 50 миллиардов евро у граждан ЕС. И каковы будут последствия? Будет мир? Нет», - отметил он.

Очередную забастовку объявил профсоюз работников транспорта Германии. Теперь остановится воздушное сообщение. Крупнейшие аэропорты страны будут практически полностью парализованы. И это при том, что забастовки можно было избежать.

И эта акция, как пообещали в профсоюзе, не последняя. В преддверии Олимпийских игр в Париже подобные акции анонсировали железнодорожники. Забастовки будут продолжаться до тех пор, пока требования работников не будут выполнены.