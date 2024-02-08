Академическая мощь России: СПбГУ отмечает 300 лет со дня основания

В лаборатории института химии Петербургского государственного университета показывают одну из своих уникальных разработок. Здесь создали биоимплантаты для регенерации тканей человека на основе стволовых клеток, способные вырастать и замещать поврежденную кость. Автор разработки - Виктор Коржиков-Влах, один из ведущих химиков страны. После окончания университета работал в Германии, мог там остаться, но вернулся на Родину.

«У меня было внутреннее ощущение, что есть потенциал развития в России. Мне стало интересно, возможно ли сделать, что есть в Германии, у нас здесь. Оказалось, это возможно и достаточно интересно», - сказал Виктор Коржиков-Влах, доцент Института химии СПбГУ.

Сделать лучше, чем в Европе - именно такой наверняка была задача императора Петра Первого, который ровно 300 лет назад подписал Указ о создании Российской академии наук, а при ней - академического университета. Сначала здесь преподавали только на латыни, на русский перешли, когда ректором стал Михаил Ломоносов. Именно в Петербургском университете открылись первые в стране высшие женские курсы и первое студенческое общежитие.

Коридор здания 12-ти коллегий, пожалуй, один из самых длинных и известных коридоров в России. Его длина 275 метров, слева можно увидеть портреты выдающихся универсантов - их настолько много, что места всем давно перестало хватать.

Знаменитые на весь мир писатели и поэты, ученые и политики - среди выпускников Петербургского университета семь нобелевских лауреатов и семь глав правительства нашей страны.

«Главное для университета на всем протяжении его истории - это соответствовать потребностям государства и общества, быть основой, фундаментом, опорой... для своей страны», - сказал Николай Кропачев, Ректор СПбГУ.

Здесь всегда стремились создать лучшие условия для обучения и научной деятельности. Это - казенная профессорская квартира Дмитрия Ивановича Менделеева - создателя периодической системы химических элементов. Квартира площадью в 450 квадратных метров примыкала к лаборатории - весьма удобно для работы.

Петербургский государственный университет сейчас - это 27 факультетов и институтов, где обучаются более 20 тысяч студентов, причем не только из России. 23 научных центра оснащены оборудованием мирового уровня - ВУЗ успешен не только в традиционных дисциплинах, но и в современных направлениях - таких, как робототехника и искусственный интеллект. Аспирант Леонид Соболев с детства мечтал стать не блогером, а инженером-программистом. И он точно знает, зачем ему это.

«Я действительно хочу, чтобы в моей стране все было хорошо, и доказывать это надо не словом, а делом, делать надо. Для нас всех университет в принципе стал домом, нам не хочется отсюда уходить, посмотрите - мы сидим в стенах нашего университета и занимаемся беспилотниками, университет дал нам возможность этим заниматься. Это же круто? Круто!», - оценил Леонид Соболев, Инженер НОЦ «Математическая робототехника и искусственный интеллект» СПбГУ.

У университета есть своя традиция - каждый год на церемонии посвящения в студенты первокурсники запускают в Неву «кораблики надежды», на которых пишут свои самые заветные желания. Но каждому здесь обязательно напоминают, что чтобы мечта сбылась - надо многому научиться.