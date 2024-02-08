Летчики Су-25 показали экстремальный пилотаж на Краснолиманском направлении

Минобороны опубликовало видео боевой работы пары штурмовиков Су-25, летчики которых уничтожили опорные пункты и живую силу боевиков на Краснолиманском направлении.

Удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 наносили с кабрирования, работая на предельно малых высотах до 25 метров.

«При подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника. С дальнейшим возвращением на аэродром, с мягкой посадкой», - рассказал летчик Су-25.

Уходя от возможного ответного огня противника летчики перевернули самолеты кверху «брюхом» и развернулись на 180 градусов, что на малых высотах требует особо мастерства. Головокружительный маневр попал в объектив установленной в кабине камеры.

Все заявленные цели были успешно поражены, о чем доложил передовой авиационный наводчик. Полет прошел в штатном режиме.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.