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Байден назвал США важнейшей страной в мире

Американский лидер сказал об этом на встрече со спонсорами в рамках предвыборной кампании, выборы президента США пройдут в ноябре этого года.
Елизавета Кондрикова 2024-02-08 05:19:01
© Фото: IMAGO, Kyle Mazza Globallookpress

Президент США Джо Байден назвал Соединенные Штаты важнейшим государством в мире. Об этом американский лидер заявил на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.

«Мы - важнейшая страна. Это действительно так», - цитирует ТАСС американского президента.

Он также задался вопросом, что произойдет с другими регионами и странами мира, если Соединенные Штаты «отойдут в сторону», подчеркнув роль страны на международной арене. Особенно президента волновала судьба Ближнего Востока, Азии, Тайваня и Украины. 

Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома. Президент встречался со спонсорами в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок. Выборы на пост президента США пройдут в ноябре текущего года. В предвыборной гонке также участвует бывший американский глава Дональд Трамп.

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