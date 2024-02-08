Байден назвал США важнейшей страной в мире

Президент США Джо Байден назвал Соединенные Штаты важнейшим государством в мире. Об этом американский лидер заявил на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.

«Мы - важнейшая страна. Это действительно так», - цитирует ТАСС американского президента.

Он также задался вопросом, что произойдет с другими регионами и странами мира, если Соединенные Штаты «отойдут в сторону», подчеркнув роль страны на международной арене. Особенно президента волновала судьба Ближнего Востока, Азии, Тайваня и Украины.

Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома. Президент встречался со спонсорами в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок. Выборы на пост президента США пройдут в ноябре текущего года. В предвыборной гонке также участвует бывший американский глава Дональд Трамп.