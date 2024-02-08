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Пожарные спасли восемь кроликов из огня в Омской области

Для тушения пожара привлекли 34 специалиста и семь единиц техники.
Елизавета Кондрикова 2024-02-08 04:32:01
© Фото: mchs_official, Telegram

В Омской области пожарные МЧС России спасли восемь кроликов из горящего садового дома, пожар, предварительно, возник из-за неисправности электрики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пламя буквально цеплялось за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их на снег и ликвидировали возгорание», - рассказал один из пожарных.

По данным МЧС, загорелась кровля дома, был риск перекидывания огня на клетки с животными. Вовремя ликвидировать возгорание удалось благодаря тому, что хозяева вовремя его обнаружили и вызвали сотрудников МЧС.

В итоге в ликвидации пожара на 109 квадратных метров участвовали более 30 специалистов и семь единиц техники.

Пожарный добавил, что после спасения кролики разбежались по огороду, однако их получилось собрать в одном месте и вернуть владельцам.

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