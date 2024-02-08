Экипаж САУ «Вена» уничтожил более двух отделений боевиков в районе Артемовска

Костромские артиллеристы-десантники уничтожили более двух отделений пехоты украинских боевиков в опорном пункте к северо-западу от Артемовска. Огонь вели из 120-мм самоходной установки 2С31 «Вена». Сначала экипаж САУ совершил марш на огневые позиции, а после прицеливания нанес точный удар по вражеским укреплениям. Поиском новых целей и контролем их поражения занимались расчеты беспилотников.

«Выполняя боевые задачи, поддерживаем наступающую пехоту. Также ведем беспокоящий огонь по заданным целям во время проведения противником ротации. Кроме того работаем по выявленным минометным секциям», - рассказал командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным «Ветер».

Для приведения САУ в состояние готовности у экипажа уходит не более двух минут. Боевая машина обладает отличными ходовыми качествами и позволяет вести огонь любыми боеприпасами 120 калибра, в том числе западного образца, добавил боец с позывным «Ветер».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.