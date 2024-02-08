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В Московской области появятся два новых кода для автомобильных номеров

Сейчас в Московской области для регистрации автомобилей используют шесть кодов: 790, 50, 90, 150, 190 и 750.
Ян Брацкий 2024-02-08 03:10:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Подмосковные автомобилисты начнут получать регистрационные номера с двумя новыми кодами - 250 и 550, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Последние четыре года в Подмосковье выдают номера с кодом региона 790.

«По их окончании будут выдаваться регистрационные знаки с кодом региона 250. Также в ближайшее время планируется выдача серии 550», - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Новые коды региона вводят из-за того, что в области уже зарегистрировано 3,5 млн автомобилей и каждый год происходит более 600 тысяч операций по регистрации, перерегистрации и внесения иных изменений, пишет «360».

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