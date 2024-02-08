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Минобороны опубликовало видео с возвращением бойцов из украинского плена

В результате обмена 100 россиян возвращены с подконтрольной Киеву территории.
2024-02-08 22:06:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны России опубликовало кадры возвращения из украинского плена российских военнослужащих. Ранее сообщалось об обмене, в результате которого 100 россиян возвращены с подконтрольной Киеву территории.

«Мы вернулись. Мы возвращаемся домой. Нас забрали. Спасибо всем, кто принимал в этом участие», - сказал один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территорию бойцов.

Освобожденных военнослужащих самолетами доставят в Москву. Там им предоставят необходимое лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #военнопленные #пленные #обмен
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