Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей

Владимир Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН до 200 тыс. рублей. Об этом президент сказал заявил он в ходе мероприятия, посвященного 300-летию Российской академии наук. Выплаты членам-корреспондентам Путин предложил установить на уровне 100 тыс. рублей.

Таким образом, нужно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, сказал глава государства.

В День российской науки Путин вручил государственные награды и премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2023 год.

Размер премий в области науки и инноваций для молодых ученых с 2019 года составляет пять миллионов рублей.