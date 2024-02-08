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Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей

Выплаты членам-корреспондентам президент предложил установить на уровне 100 тыс. рублей.
Владимир Рубанов 2024-02-08 22:50:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН до 200 тыс. рублей. Об этом президент сказал заявил он в ходе мероприятия, посвященного 300-летию Российской академии наук. Выплаты членам-корреспондентам Путин предложил установить на уровне 100 тыс. рублей.

Таким образом, нужно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, сказал глава государства.

В День российской науки Путин вручил государственные награды и премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2023 год.

Размер премий в области науки и инноваций для молодых ученых с 2019 года составляет пять миллионов рублей.

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