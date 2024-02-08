Традиции и современность: как СпбГУ отметил 300-летний юбилей

Лаборатория института химии Петербургского государственного университета представила «Звезде» одну из своих уникальных разработок. Здесь создали биоимплантаты для регенерации тканей человека на основе стволовых клеток, способные вырастать и замещать поврежденную кость. Автор разработки - Виктор Коржиков-Влах, один из ведущих химиков страны. После окончания университета работал в Германии, мог там остаться, но вернулся на Родину.

«У меня было внутреннее ощущение, что есть потенциал развития в России. Мне стало интересно, возможно ли сделать, что есть в Германии, у нас, здесь. Оказалось, это возможно и достаточно интересно. И в чем-то даже лучше», - отметил он.

Сделать лучше, чем в Европе - именно такой, наверняка, была задача императора Петра I, который ровно 300 лет назад подписал Указ о создании Российской академии наук, а при ней - академического университета. Сначала здесь преподавали только на латыни, на русский перешли, когда ректором стал Михаил Ломоносов. Именно в Петербургском университете открылись первые в стране высшие женские курсы и первое студенческое общежитие.

Коридор здания 12-ти коллегий - один из самых длинных и известных коридоров в России. Его длина 275 метров, слева можно увидеть портреты выдающихся универсантов, их настолько много, что места всем давно перестало хватать.

Знаменитые на весь мир писатели и поэты, ученые и политики - среди выпускников Петербургского университета 7 нобелевских лауреатов и 7 глав правительства нашей страны.

«Главное для университета на всем протяжении его истории - это соответствовать потребностям государства и общества. Быть основой, фундаментом, опорой для своей страны», - заявил ректорСПбГУ Николай Кропачев.

В здании университета располагалась когда-то профессорская квартира Дмитрия Ивановича Менделеева, площадью 450 квадратных метров - она примыкала прямо к лаборатории.

«В кабинете мы видим рабочее кресло венское Менделеева, его рабочий стол сохранился, чашка фарфоровая, из которого ученый пил утром крепкий сладкий чай», - проводит экскурсию сотрудник Музея-архива Д.И. Менделеева при СПбГУ Николай Поздняков.

Петербургский государственный университет это также 23 научных центра, которые оснащены оборудованием мирового уровня. ВУЗ успешен не только в традиционных дисциплинах, но и в современных направлениях, таких как, робототехника и искусственный интеллект.

«Я действительно хочу, чтобы в моей стране все было хорошо и доказывать это надо не словом, а делом, делать надо. Для нас всех университет стал домом, нам не хочется отсюда уходить, посмотрите - мы сидим в стенах нашего университета и занимаемся БПЛА, университет дал нам возможность этим заниматься. Это же круто? Круто!» - рассказывает аспирант, инженер НОЦ «Математическая робототехника и искусственный интеллект» СПбГУ Леонид Соболев.

У университета есть своя традиция: каждый год на церемонии посвящения в студенты первокурсники запускают в Неву «кораблики надежды» на которых пишут свои самые заветные желания. Но каждому здесь обязательно напоминают - чтобы мечта сбылась - надо многому научиться.