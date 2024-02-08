В РЖД уточнили информацию о пожаре в Пермском крае

В РЖД опровергли информацию о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае. Там отметили, что пожар произошел на газопроводе и это происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не повлияет на движение поездов.

«Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

При возгорании промыслового газопровода пострадали шесть человек, двое из них переведены в реанимацию. Также пострадали несколько жилых домов.

На данный момент пожар локализован, угрозы распространения нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва на газопроводе загорелся грузовой поезд, огнем были объяты три цистерны.