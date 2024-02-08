Окно в мир науки: на форуме «Россия» показали искусственное сердце и экзоскелет

На Международной выставке-форуме «Россия» стартовал День науки. Для посетителей подготовлено более тысячи мероприятий, в ходе которых ученые поделятся своими идеями, знаниями и открытиями.

Увидеть можно научные экспонаты, интерактивные инсталляции и лаборатории, а также посетить лекции и образовательную программу «В поисках знаний: 300 лет РАН».

Экспозиция представляет из себя длинный лабиринт, поделенный на отдельные секции, каждая из которых посвящена конкретной прикладной области, в которой применяются современные научные знания. Нанотехнологии, биофизика, робототехника. Например, можно узнать о будущем отечественной лунной программы - перспективы серьезные и реализация их уже на пороге. По словам заведующего лабораторией Института космических исследований РАН Максима Литвака, следующая орбитальная миссия «Луна 26»будет, примерно, в 2027 году. Ее задача - фотографирование поверхности.

И другие, порой фантастические, экспонаты...

«Этот прибор называется спектрометр. Он произведен нашими коллегами в Питере. За считанные секунды способен точно определить, что за вещество помещено в контейнер и какой у него состав», - рассказал один из ученых.

Также на выставке представлен 3D-принтер, который лечит раны.

«Это 3D-биопринтер. Он позволяет проводить сканирование поверхности раны и с помощью биополимера наносить материал для заживления на сложные поверхности. Он был апробирован в госпитале Бурденко», - заявил доцент-исследователь ИТМО Константин Фурсов.

Посетители могут увидеть экзоскелет, который поднимает грузы до 80 кг без человеческого участия. Его, как говорят ученые, можно использовать в строительстве или на производстве.

Отдельное внимание - к стенду павильона Министерства здравоохранения России, где представлены ведущие отечественные разработки, например, искусственное сердце.

«Почти полностью из титана - он биосовместимый металл. Это первое российское искусственное сердце его уже применяют в трансплантологии», - рассказал младший научный сотрудник Института бионических технологий и инжениренга ПМГМУ им. И.М. Сеченова Андрей Галястов.

Также на стенде представлен отечественный цифровой микроскоп, он позволяет выводить информацию на общий экран и используется в обучении медиков.

Посетители смогут приобщиться к достижениям отечественной научной школы и понять, какой вклад вносят ученые в безопасность и развитие России