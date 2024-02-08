Пожар на грузовом поезде в Пермском крае перекинулся на жилые дома

Грузовой поезд загорелся после, предварительно, взрыва на газопроводе в Пермском крае, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел в поселке Куеда.

По предварительной информации, огнем объяты три цистерны в составе и жилой дом, расположенный рядом. Один человек пострадал, получив ожоги.

Кадры из видео свидетельствуют о том, что возгорание достаточно большое. Ночное небо из-за пожара стало ярким. Также видно, что рядом с местом происшествия расположены другие дома, на которые потенциально может распространиться огонь.