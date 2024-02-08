Путин выступил в Кремле в честь Дня российской науки

Президент России Владимир Путин в Кремле в День российской науки вручает государственные награды и премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2023 год.

«Хочу поблагодарить представителей РАН, ученых, ученые коллективы за выдающиеся успехи в таких перспективных областях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы, за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности нашего государства. Я желаю вам новых масштабных научных свершений, чтобы результаты вашего труда были востребованы в экономике, социальной сфере, служили людям и благополучию российских семей», - заявил российский лидер.

Лауреатами премии для молодых ученых стали специалисты в трех областях - математическое моделирование, за открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства и поиск стратегически значимых металлов - золота и платины.

По традиции 8 февраля в Кремле награждаются исследователи, которые только начинают свой профессиональный путь, молодые ученые.

«Сегодня, в юбилей РАН, мы должны отметить не только молодое поколение, но и великих, заслуженных ученых, добившихся результатов», - отметил глава государства.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили академики Российской академии наук Лейла Адамян, Валерий Козлов, Геннадий Месяц. Академик Юрий Осипов был удостоен звания Героя труда.

Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам. Размер каждой премии с 2019 года составляет пять миллионов рублей. Российской академии наук сегодня исполняется 300 лет.