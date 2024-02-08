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На Украине расформировали полк спецназа после бунта из-за перевода в штурмовики

Бойцы отказались добровольно вступать в штурмовую бригаду и идти на передовую. Теперь отказников уволят и дадут повестки.
Владимир Рубанов 2024-02-08 20:18:01
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Global Look Press

В украинском Днепре (Днепропетровск) расформировали полк полиции спецназначения. Бойцы отказались добровольно вступать в штурмовую бригаду и идти на передовую.

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что это решение принято из-за неповиновения полка, связанного с выполнением задач в составе штурмовиков. Он назвал их недовольство «единичным и недопустимым фактом».

Теперь всех сотрудников расформированного полка все равно переведут в штурмовую бригаду. Спецназовцы, которые откажутся переходить, будут уволены и получат повестки.

Большая часть полицейских в расформированном полку - это бывшие «беркутовцы», сообщила «Страна.ua». На Украине распространялось видео конфликта бойцов с руководством, в котором один из полицейских напомнил, как правоохранителей убивали на Майдане в 2014 году.

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