На Украине расформировали полк спецназа после бунта из-за перевода в штурмовики

В украинском Днепре (Днепропетровск) расформировали полк полиции спецназначения. Бойцы отказались добровольно вступать в штурмовую бригаду и идти на передовую.

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что это решение принято из-за неповиновения полка, связанного с выполнением задач в составе штурмовиков. Он назвал их недовольство «единичным и недопустимым фактом».

Теперь всех сотрудников расформированного полка все равно переведут в штурмовую бригаду. Спецназовцы, которые откажутся переходить, будут уволены и получат повестки.

Большая часть полицейских в расформированном полку - это бывшие «беркутовцы», сообщила «Страна.ua». На Украине распространялось видео конфликта бойцов с руководством, в котором один из полицейских напомнил, как правоохранителей убивали на Майдане в 2014 году.