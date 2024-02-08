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Эксперт Дворянский рассказал об опасности Wi-Fi в торговых центрах и кафе

Многие провайдеры в кафе, магазинах и компании, которые оказывают эти услуги, не уделяют должного внимания безопасности шифрования. Самое высокое шифрование у общественного государственного Wi-Fi - в метро, на остановках, госучреждениях.
Ирина Егорова 2024-02-08 19:03:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подключаться к общественному Wi-Fi в кафе, магазинах и торговых центрах, развлекательных заведениях небезопасно, считает эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. В разговоре со «Звездой» он объяснил, что провайдеры и компании, которые оказывают услуги в этих местах, не уделяют должного внимания безопасности шифрования.

«Мы не знаем, как они настраивают свой Wi-Fi, он может быть доступен всем, и его взломать три секунды. Неизвестно, какое там шифрование, какой трафик. Я бы опасался маленьких сторонних Wi-Fi сеток», - уточнил эксперт.

Но если так случилось, что вам необходимо подключиться к «сомнительной сети», то эксперт порекомендовал не вводить свои контактные данные при авторизации, например, или не вносить данные документов.

«Хорошим правилом будет, когда зашли в такую сеть - не открывать банковские и финансовые приложения, социальные сети, чтобы не скомпрометировать свои данные. Это как рекомендация. Просто Интернет сам по себе не опасен. Ну полазаете вы там, максимум злоумышленники узнают, куда вы ходили, настройки браузера», - отметил Дворянский.

Через мобильное банковское предложение мошенники могут «своровать» связку логин-пароль при должной подготовке. А вот общественного государственного Wi-Fi, например в метро, на остановках, в транспорте, государственных учреждениях, опасаться не стоит. По его словам, с точки зрения технической безопасности там все реализовано на высшем уровне.

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