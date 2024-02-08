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В Ленобласти беременная лосиха истекла кровью и умерла в жилом квартале

Неравнодушные люди до последнего сидели рядом с лосихой, чтобы ее не разодрали собаки.
Анна Назайкина 2024-02-08 18:49:01
© Фото: ladozhskaya_drive, VK © Видео: ladozhskaya_drive, VK

В Ленинградской области в жилом квартале погибла беременная лосиха, животное истекало кровью, местные жители не смогли ее спасти, пишет «360».

Как уточняется, все произошло у жилого дома в деревне Новое Девяткино. Лосиха забежала во двор. Спустя время ее обнаружили уже раненой.

Утверждается, что она сначала бегала по двору, а затем легла в снег в районе в лесополосы среди деревьев. Судя по кадрам, из-за ран снег вокруг нее начал окрашиваться кровью.

«Лось уже умер. Я не знаю, забрали его оттуда или нет. Рядом с лосем были люди, он (умер. - Прим. ред.) у них на глазах. Пока живой был, с нашего дома жильцы охраняли его, чтобы собаки не разодрали», - сказала телеканалу местная жительница.

По словам женщины, люди, переживавшие за судьбы лосихи, обращались в соответствующие службы, однако никто не отреагировал и не приехал на вызов. Было добавлено, что лосиха ждала потомство.

#Деревня #животное #Ленобласть #лосиха
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