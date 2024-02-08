Основателя группы «Машина времени» Юрия Борзова нашли мертвым в Москве

Умер один из основателей известной рок-группы «Машина времени» Юрий Борзов, который придумал название для музыкального коллектива, ему было 70 лет, пишет SHOT.

По предварительный данным, он мог умереть от сердечного приступа. Как пишет Telegram-канал, тело Борзова нашли сегодня утром у него дома - в квартире в Токмаковом переулке в центре Москвы.

Утверждается, что мужчину нашли на полу, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Лидер группы Андрей Макаревич* (признан в РФ иноагентом) в разговоре с РИА Новости подтвердил данные о его смерти, у музыканта был рак.

«Машина времени» была основана в 1969 году. Такое название предложил Юрий Борзов, и именно он познакомил Макаревича* с музыкантом Сергеем Кавагоэ. Они и создали группу. Сам Борзов вошел в первый состав коллектива и играл на ударных.

* Андрей Макаревич - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.