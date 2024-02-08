МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса, ей было 24 года

Последние годы жизни она тяжело болела, в прошлом году хищница пережила сложную операцию.
Анна Назайкина 2024-02-08 17:11:01
© Фото: spbzoopark, VK

В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса, ей было 24 года. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Не стало нашей Агнессы, самки ягуара... Нам будет очень ее не хватать», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в природе эти хищники живут обычно около 15 лет, в неволе при правильном уходе - гораздо дольше. Однако в последние годы она страдала от сильной болезни, весной 2023 года ей пришлось пережить серьезную операцию.

Благодаря усилиям специалистов, заботе и любви для Агнессы удалось выиграть дополнительные месяцы. Это время она проводила в удовольствии за привычными занятиями - вкусной едой и прогулками на солнце.

Агнесса родилась в Екатеринбурге. В Ленинградском зоопарке она прожила в общей сложности 22 года, за это время она дала большое потомство - ее дети-ягуары живут не только в России, но и за рубежом.

#Хищник #животное #ленинградский зоопарк #ягуар
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 