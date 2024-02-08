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Врач Романенко дала советы людям, реагирующим на изменения погоды

Чтобы улучшить свое самочувствие в периоды резкого изменения погоды и скачков давления, следует пораньше ложиться спать и отдать предпочтение умеренным физическим нагрузкам, например зарядке или прогулке на свежем воздухе.
Ирина Егорова 2024-02-08 16:09:01
© Фото: Ute Grabowsky, photothek.net via, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Изменения погоды, особенно резкое повышение атмосферного давления, как это было вчера, вносят существенные коррективы в состояние человека, рассказала «Звезде» главный врач, терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко. По ее словам, из-за циклона «Ольга» люди с заболеваниями сердца, сосудов и дыхательной системы вчера чувствовали себя не очень хорошо - у них была слабость, сонливость.

«Повышенная влажность в воздухе способствовала тому, что ухудшается насыщение клеток кислородом. Сегодня солнце светит, атмосферное давление поднялось, но тут нас ждут определенные сюрпризы. Не все сосуды успевают к этому приспособиться. У кого-то происходит повышение тонуса сосудов чрезмерное, это относительное повышение артериального давления, провоцирует головную боль, беспокойство, недомогание», - отметила эксперт.

Романенко подчеркнула, что главное - это успевать приспосабливаться к этим колебаниям погоды», и дала несколько рекомендаций по улучшению самочувствия в такие периоды.

«Если нам синоптики обещают резкое ухудшение погоды, надо обратить внимание на свой режим дня - лечь спать чуть пораньше, не употреблять кофе, ограничить употребление соли, побывать на свежем воздухе, избегать чрезмерных физических нагрузок, а умеренная физическая активность в виде утренней зарядки, прогулки на воздухе будет полезна», - посоветовала врач.

Также благоприятное действие оказывают водные процедуры - ванны, контрастные души. По словам эксперта, это тренирует сосуды и помогает лучше, безболезненее и комфортнее пережить резкие катаклизмы погоды. А люди, страдающие от хронических заболеваний, под рукой должны иметь  скоропомощные препараты, а также не забывать о приеме базовой терапии, которую назначил врач, отметила Романенко.

#рекомендации #врач #Совет #атмосферное давление #самочувствие #изменения погоды
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