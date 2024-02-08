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Лучшие военные ученые России получили награды из рук генерал-лейтенанта Трушина

В 2023 году конкурсными комиссиями МО РФ были рассмотрены 87 научных работ и 18 конкурсных дел.
2024-02-08 16:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин вручил награды лучшим ученым Минобороны России. Об этом сообщает МО РФ. 

Награды получили лауреаты конкурса «Лучший молодой ученый Министерства обороны Российской Федерации» и победители конкурсов на лучшие научные работы в Вооруженных силах. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной России в день Российской науки. 

Всего же, по словам Трушина, в 2023 году конкурсные комиссии МО РФ рассмотрели 87 научных работ и 18 конкурсных дел. Участие в конкурсах принимали около 300 ученых. 

Он подчеркнул, что в первую очередь усилия военных ученых были направлены на обеспечение специальной военной операции. 

«Анализ и внедрение боевого опыта позволяет войскам и силам осваивать новые формы и способы ведения боевых действий, повышать эффективность применения современного оружия, одерживать победу над противником», - подчеркнул Трушин. 

Кроме этого, Василий Трушин отдельно отметил участие молодых исследователей в решении стоящих перед российской военной наукой задач. Он заметил, что приносимые ими нестандартные подходы и усилия научного поиска формируют перспективный облик военной науки России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #нцуо #награждение #военные ученые #Василий Трушин
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