Суд признал геноцидом зверства нацистов в Курской области в годы войны

Курский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в отношении советских граждан на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы области.

«Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1943 годах немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Курской области... военными преступлениями и преступлениями против человечности... геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, - народов Советского Союза», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в годы войны нацисты и их пособники совершали преступные действия. Речь идет о целенаправленном массовом уничтожении как мирных людей, так и военнопленных. Территорию Курской области оккупировали немецкие войска и союзники Германии - венгерские, румынские, финские, итальянские и другие подразделения.

Юношей и мужчин от 14 до 65 лет отправляли в лагеря, представляющие собой холодные бараки, в которых отсутствовали окна. Заключенных лишали одежды и обуви и заставляли копать укрепления и блиндажи. Работы проводились в антисанитарных условиях. Людей не кормили, не лечили, многие умирали от переохлаждения. За малейшую провинность пленников показательно расстреливали, а убитых не хоронили.

Нацисты уничтожали людей, страдающих психическими заболеваниями, и инвалидов. Больные люди были не нужны оккупантам, поскольку не в состоянии были на них работать. По этой же причине нацисты проявляли жестокость по отношению к детям. Несовершеннолетние зачастую не могли добыть себе еду, опухали от голода и погибали от обморожений. Часто дети умирали от кровопотери, поскольку у них забиралась кровь для последующего переливания раненым немцам.

В ходе судебного процесса дали показания непосредственные свидетели зверств, были обнародованы документы, представленные Государственным архивом Курской области, архивом УФСБ по Курской области и другими организациями.

Историки провели демографические расчеты и пришли к выводу, что в годы войны в Курской области погибли не меньше 237 тысяч мирных жителей. Всего от действий оккупантов пострадали более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных, а выше 38,7 тысячи человек насильственно угнали на работы в Германию.