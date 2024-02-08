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Forbes: миллиардер Анисимов сменил паспорт РФ на хорватский

В экономику балканской страны он инвестировал $11 млн.
Владимир Рубанов 2024-02-08 15:28:01
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Бывший владелец Coalco International Василий Анисимов отказался от российского гражданства в сентябре 2022 года, пишет Forbes. По информации издания, бизнесмен получил паспорт Хорватии. В экономику этой страны он инвестировал $11 млн.

После отказа от гражданства предприниматель въезжает в Россию по бизнес-визе. Анисимов утверждает, что больше не владеет никакими активами в России. Coalco и ООО «Большое Домодедово» он передал менеджерам. У предпринимателя остаются активы в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и африканских странах.

Бизнесмен вложил деньги в недвижимость Хорватии, в том числе в строительство спортивной базы на острове Корчула. Еще у Анисимова есть гражданство Доминиканской Республики. Его он получил в середине 1990-х годов.

Издание оценивает состояние Анисимова в $1,6 млрд. Большей частью оно было получено от продажи доли в Михайловском ГОКе Алишеру Усманову и других активов.

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