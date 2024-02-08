В Эквадоре разрешили проводить эвтаназию

В Эквадоре признали законным право человека на эвтаназию, решение было принято Конституционным судом страны. Об изменениях сообщили в пресс-службе суда.

«Каждый человек может принять свободное решение,... включая возможность положить конец страданиям, вызванным тяжелым необратимым увечьем или неизлечимой болезнью», - цитирует РИА Новости сообщение суда.

В соответствии с решением суда, медики, которые руководят процессом эвтаназии, не будут преследоваться по закону по статье 144, предусматривающей тюремное заключение за убийство.

Уточняется, что Минздраву страны было поручено разработать в течение двух месяцев конкретный порядок проведения эвтаназии. На данном этапе неизвестно, каким образом будет проходить этот процесс.

Разрешение эвтаназии было ответом на просьбу женщины Паолы Ролдан, которая парализована на 95% и может продолжать жить только при помощи аппарата искусственной вентиляции легких.