В Казани пьяный отец выбросил из окна 2-летнюю дочь, ее на лету поймал прохожий

Житель Казани выбросил из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь, но ее поймал неравнодушный прохожий, ребенок попал в больницу, пишет Life.

Все произошло накануне, 7 февраля, в Кировском районе города. Водитель грузовика, проезжая возле многоквартирного дома, услышал крики детей – на пятом этаже он увидел мужчину, который собирался выбросить двоих близнецов из окна.

Мужчина не смог остаться равнодушным, начал уговаривать отца отказаться от преступления, параллельно ему удалось забраться на козырек подъезда.

«Он резко кинул ее, я на лету увидел, поймал, и мы вместе в сугроб упали. Я ее поднял, она плачет», — поделился воспоминаниями Альберт Бикмуллин.

Он передал ребенка людям, которые подоспели к месту происшествия, поднялся на пятый этаж и забрал второго малыша у отца.

Было возбуждено уголовное дело о покушения на убийство ребенка. Девочка получила ушиб передней брюшной стенки и сотрясение головного мозга. Ее отца задержали, предварительно, он был в состоянии опьянения.