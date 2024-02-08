МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Казани пьяный отец выбросил из окна 2-летнюю дочь, ее на лету поймал прохожий

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка.
Анна Назайкина 2024-02-08 14:56:01
© Фото: Annette Riedl, dpa, Global Look Press © Видео: МВД МЕДИА

Житель Казани выбросил из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь, но ее поймал неравнодушный прохожий, ребенок попал в больницу, пишет Life.

Все произошло накануне, 7 февраля, в Кировском районе города. Водитель грузовика, проезжая возле многоквартирного дома, услышал крики детей – на пятом этаже он увидел мужчину, который собирался выбросить двоих близнецов из окна.

Мужчина не смог остаться равнодушным, начал уговаривать отца отказаться от преступления, параллельно ему удалось забраться на козырек подъезда.

«Он резко кинул ее, я на лету увидел, поймал, и мы вместе в сугроб упали. Я ее поднял, она плачет», — поделился воспоминаниями Альберт Бикмуллин.

Он передал ребенка людям, которые подоспели к месту происшествия, поднялся на пятый этаж и забрал второго малыша у отца.

Было возбуждено уголовное дело о покушения на убийство ребенка. Девочка получила ушиб передней брюшной стенки и сотрясение головного мозга. Ее отца задержали, предварительно, он был в состоянии опьянения.

#Татарстан #казань #ребенок #девочка #Покушение на убийство #падение из окна
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 