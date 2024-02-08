МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Днепропетровской области заммэра Никополя застрелили в автомобиле

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, идет расследование.
Анна Назайкина 2024-02-08 13:48:01
© Фото: dnipr_gp_gov_ua, Telegram

В Днепропетровской области Украины неизвестные обстреляли машину заместителя мэра Никополя, в результате чиновник погиб. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Кроме того, были опубликованы фотографии с места преступления.

Все произошло в четверг, 8 февраля. Злоумышленники напали на машину заммэра, используя огнестрельное оружие. О каком именно оружии идет речь, пока не сообщается.

«В результате обстрела мужчина погиб на месте», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, в настоящий момент идет расследование. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

#в стране и мире #убийство #заммэра #никополь #Днепропетровская область
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 