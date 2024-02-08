В Днепропетровской области заммэра Никополя застрелили в автомобиле

В Днепропетровской области Украины неизвестные обстреляли машину заместителя мэра Никополя, в результате чиновник погиб. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Кроме того, были опубликованы фотографии с места преступления.

Все произошло в четверг, 8 февраля. Злоумышленники напали на машину заммэра, используя огнестрельное оружие. О каком именно оружии идет речь, пока не сообщается.

«В результате обстрела мужчина погиб на месте», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, в настоящий момент идет расследование. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.