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SHOT: в Москве госпитализировали Александра Панкратова-Черного

Сообщается, что у актера диагностировали перелом пяти ребер.
Сергей Лебедев 2024-02-08 13:48:01
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

В минувший понедельник в Москве экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у артиста диагностировали перелом пяти ребер.

«На этом фоне Панкратову-Черному стало тяжелее дышать, у него обнаружили неполную вентиляцию легкого», - утверждается в публикации.

Отмечается, что травму актер получил во время гастролей в Красноярске, где поскользнулся на улице. Сначала медики подозревали у Панкратова-Черного инфаркт, так как был нарушен сердечный ритм и он жаловался на сильную боль в области сердца.

По данным Telegram-канала Mash, у артиста диагностировали пароксизмальную фибрилляцию предсердий. Врачи якобы обнаружили нарушение сердечного ритма и увезли Панкратова-Черного в московскую больницу.

Официальная информация о состоянии здоровья актера на данный момент не поступала.

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