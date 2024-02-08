SHOT: в Москве госпитализировали Александра Панкратова-Черного

В минувший понедельник в Москве экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у артиста диагностировали перелом пяти ребер.

«На этом фоне Панкратову-Черному стало тяжелее дышать, у него обнаружили неполную вентиляцию легкого», - утверждается в публикации.

Отмечается, что травму актер получил во время гастролей в Красноярске, где поскользнулся на улице. Сначала медики подозревали у Панкратова-Черного инфаркт, так как был нарушен сердечный ритм и он жаловался на сильную боль в области сердца.

По данным Telegram-канала Mash, у артиста диагностировали пароксизмальную фибрилляцию предсердий. Врачи якобы обнаружили нарушение сердечного ритма и увезли Панкратова-Черного в московскую больницу.

Официальная информация о состоянии здоровья актера на данный момент не поступала.