Петербургские суворовцы победили в довузовском чемпионате МО РФ по шахматам

Суворовцы из Санкт-Петербурга выиграли во Всеармейском чемпионате по шахматам среди воспитанников довузовских учреждений Министерства обороны.

Масштабный турнир, в котором приняли участие более 160 юных шахматистов, проходит регулярно. В этом году почетное второе место заняла команда Краснодарского президентского кадетского училища. Третье место досталось Оренбургскому президентскому кадетскому училищу.

В личном зачете первые места по доскам заняли воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища: на первой доске - Тамерлан Чындыгыр, на второй доске - Егор Курносов, на третьей - Балтии Давид, на четвертой - Юрий Черешкевич. Замначальника Главного управления кадров Игорь Муравлянников поздравил участников соревнований и пожелал им успехов.

«Вы нашли общий интерес, который вас объединяет. И в этом смысле девиз Международной федерации шахмат "Мы - одна семья" прекрасно демонстрирует уважение и взаимную поддержку людей, которые разговаривают на языке шахмат», - сказал он.

Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине «Быстрые шахматы» по швейцарской системе в девять туров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.