МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Петербургские суворовцы победили в довузовском чемпионате МО РФ по шахматам

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище подвели итоги VI Всеармейского чемпионата по шахматам среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ.
2024-02-08 13:02:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Суворовцы из Санкт-Петербурга выиграли во Всеармейском чемпионате по шахматам среди воспитанников довузовских учреждений Министерства обороны.

Масштабный турнир, в котором приняли участие более 160 юных шахматистов, проходит регулярно. В этом году почетное второе место заняла команда Краснодарского президентского кадетского училища. Третье место досталось Оренбургскому президентскому кадетскому училищу.

В личном зачете первые места по доскам заняли воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища: на первой доске - Тамерлан Чындыгыр, на второй доске - Егор Курносов, на третьей - Балтии Давид, на четвертой - Юрий Черешкевич. Замначальника Главного управления кадров Игорь Муравлянников поздравил участников соревнований и пожелал им успехов.

«Вы нашли общий интерес, который вас объединяет. И в этом смысле девиз Международной федерации шахмат "Мы - одна семья" прекрасно демонстрирует уважение и взаимную поддержку людей, которые разговаривают на языке шахмат», - сказал он.

Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине «Быстрые шахматы» по швейцарской системе в девять туров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #чемпионат #шахматы #МО РФ #Министерство обороны РФ #турнир
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 