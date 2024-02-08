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У москвича дома нашли 1,6 килограмма героина

При задержании у злоумышленника обнаружили еще 19 свертков с метадоном.
Сергей Лебедев 2024-02-08 11:35:01
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: Прокуратура Москвы

В Москве у 28-летнего жителя Солнцево изъяли более 1,6 килограмма героина. Мужчина хранил наркотики у себя в квартире жилого дома на Аминьевском шоссе для продажи. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что злоумышленник уже был ранее судим. На него заведено уголовное дело за хранение наркотиков.

В прокуратуре добавили, что во время личного досмотра у мужчины при себе обнаружили еще 19 свертков с метадонов.

Подозреваемого заключили под стражу. Его отправили в следственный изолятор.

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