«Аллигатор» уничтожил опорник ВСУ и пункт управления БПЛА

На Краснолиманском направлении на боевую задачу уходит пара ударных вертолетов Ка-52 - один прикрывает другого. Чтобы не попасть под ПВО противника экипажи идут на предельно малых высотах.

Вооружение общей массой две тонны. Неуправляемые ракеты и управляемые ракеты комплекса «Вихрь», 30-миллиметровая пушка делают из «Аллигатора» по настоящему грозную машину. Вертолет получил мощнейшую броню, усовершенствованную систему катапультирования и улучшенный комплекс бортовой обороны, который спас не один десяток жизней летчиков. Стрельбу экипаж ведет с кабрирования — задирает нос вертолета выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты.

Корректировать координаты целей летчикам помогают наводчики, которые находятся непосредственно на передовой. Кадры объективного контроля подтверждают - вражеский опорник и пункт управления беспилотниками поражены. Затем делается противоракетный маневр - резкий уход в сторону. Выполнив задачу, летчики возвращаются на аэродром. Вертолет маневренный, сверхнадежный, мобильный. Равных ему в небе практически нет, признаются летчики. «Аллигатор» может атаковать на расстоянии в несколько километров и в любую погоду.

Соосная система винтов позволяет выполнять фигуры высшего пилотажа, доступные единицам в мире. В бою это шанс увернуться от противника. У «Аллигатора» есть своя защита — бортовой комплекс обороны, который работает против ПВО противника: ловит лазер наведения, выпускает тепловые ловушки. За это время экипажу нужно совершить маневр и улететь. На земле боевую машину перед новым вылетом осматривает техник. Необходимо убедиться в исправной работе мозга «Аллигатора» — бортового компьютера.

«Ставлю выставку, чтобы бортовой компьютер загрузил всю систему, проверил действуют ли какие-либо блоки. Это происходит при каждом запуске данного вертолета. Мы должны включить аккумуляторы, дождаться загрузки системы, после чего включаются уже все остальные блоки», - объясняет военнослужащий с позывным Техник.

Каждый полет «Аллигаторов» не похож друг на друга — летчики используют обходные маршруты, тем самым запутывают противника. И сегодня в очередной раз армейская авиация доказывает, что является незаменимым помощником наших Сухопутным войскам в зоне СВО и приближает к общей победе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.