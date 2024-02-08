Расчет «Тора» с ювелирной точностью поразил беспилотник-разведчик ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации.

Комплекс прикрывает воздушное пространство над позициями наших войск. На опубликованных кадрах расчет сканирует небо. На записи также показано, как передвигается машина, и что происходит внутри комплекса.

В описании к видео сказано, что «Тор» уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ. Отработав по цели, расчет поменял позицию, чтобы по ней не ударил противник.

«Тор-М2» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а для стрельбы с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.