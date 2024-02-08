Экспозицию к 10-летию Олимпиады в Сочи открыли на «Аллее славы» на ВДНХ

На Международной выставке-форуме «Россия» торжественно открыли экспозицию «Аллея славы». Она посвящена 10-летнему юбилею XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Мероприятие стало возможным при поддержке Общества «Знание». Зрителям доступны восемь экспозиций, на которых представлены 90 именных стел с подлинными золотыми медалями. Здесь можно ознакомиться с биографией и достижениями самых именитых российских атлетов.

«Сегодня мы еще раз чествуем наших чемпионов, которые подарили нам гордость и радость побед 10 лет назад. Прошел этот период очень плодотворно для России. Мы видим, как развивается инфраструктура и города Сочи, и всей страны. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды. Мы отстояли свое право и статус победителя во всех смыслах этих уникальных игр, которые никто уже не сможет повторить в таком масштабе и такого качества», - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Зимняя Олимпиада в Сочи стала одним из самых знаковых событий современности и урожайной на медали для российского спорта. Были разыграны почти 100 комплектов наград в 15 дисциплинах. В ходе острейшей и честной борьбы Россия стала первой в медальном зачете.

«Большая радость быть сегодня здесь и чувствовать сопричастность к истории. Именно вы, спортсмены, тренеры, внесли огромный вклад в эту историю. Победа 10 лет назад и сегодня живет с нами, живет в ваших трудах и детях, которые приходят на тренировки, вдохновленные вашими победами и тоже хотят завоевывать золотые медали и чувствовать свою сопричастность», - отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах. После появились стелы с именами героев и наградами чемпионов зимних, летних, игровых видов спорта. «Аллея славы» расположена с правой и левой стороны от павильона №1, недалеко от главного входа на ВДНХ.