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Один человек погиб при пожаре на многоуровневой парковке в Москве

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщили в прокуратуре Москвы.
Максим Крюков 2024-02-07 09:46:01
© Фото: moscowproc, Telegram

В столичной прокуратуре подтвердили факт возгорания на многоуровневой парковке в Юго-Восточном административном округе Москвы.

Напомним, на Волжском бульваре в 9-этажном здании, где расположена многоярусная парковка, произошел пожар, площадь которого составила около 15 кв. м, сообщил ранее источник «Звезды».

В прокуратуре Москвы добавили, что в результате ЧП погиб один человек. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.

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