Морпех с позывным «Седой» рассказал о награде за оборону Работино

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота получили государственные награды на передовых позициях в Херсонской области.

Командование отметило бойцов, отличившихся на Запорожском и Херсонском направлениях.

«Подразделения морских пехотинцев Черноморского флота выполняют свои задачи по предназначению. А именно, мы выполняем задачи по противодесантной обороне на левом берегу Днепра», - рассказал офицер Черноморского флота с позывным «Боцман».

В течение нескольких месяцев морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи, не допуская высадки националистов на левый берег Днепра и проникновения диверсионных групп вглубь новых российских территорий.

До передислокации отдельная бригада морпехов обороняла населенный пункт Работино.

«Я всегда говорю, что медали и награды офицера это его подчиненные. Благодаря им и каким-то своим действиям я тоже был награжден. Обстановка была тяжелая, было очень много украинской техники остановлено и сожжено», - вспомнил командир роты морской пехоты с позывным «Седой».

Подразделение «Седого» неоднократно брало украинских боевиков в плен. Боец демонстрирует американскую гранату, изъятую у одного из националистов. И таких трофеев множество, заверил военнослужащий.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.