Экс-президент Чили Пиньера погиб на борту рухнувшего в озеро вертолета

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета на юге страны, сообщила радиостанция Biobio. Сообщается, что политик сам сидел за штурвалом, а в салоне находились члены его семьи, сообщает Life.

«После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности. Четвертый человек, бывший президент Пиньера, остался внутри поврежденного аппарата и пропал без вести», - отметили в Biobio.

Вертолет рухнул в озеро Ранко, причиной трагедии могла послужить плохая погода, уточнила местная газета La Nación.