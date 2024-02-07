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Экс-президент Чили Пиньера погиб на борту рухнувшего в озеро вертолета

Вместе с политиком на борту вертолета находились его родственники, им удалось спастись.
Ян Брацкий 2024-02-07 03:28:01
© Фото: Yin NanXinHua, Global Look Press

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета на юге страны, сообщила радиостанция Biobio. Сообщается, что политик сам сидел за штурвалом, а в салоне находились члены его семьи, сообщает Life.

«После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности. Четвертый человек, бывший президент Пиньера, остался внутри поврежденного аппарата и пропал без вести», - отметили в Biobio.

Вертолет рухнул в озеро Ранко, причиной трагедии могла послужить плохая погода, уточнила местная газета La Nación.

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