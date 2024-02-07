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Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ из ПТРК «Корнет» к западу от Артемовска

Огневую позицию десантники оборудовали на крыше разрушенного дома, откуда нанесли разящие удары по скоплениям боевиков.
Ян Брацкий 2024-02-07 07:23:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ПТРК «Корнет» Забайкальских десантников уничтожил группу украинских боевиков к западу от Артемовска, тем самым сорвав ротацию личного состава противника. Отличились бойцы Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск. Они продолжают успешно выполнять боевые задачи на Донецком направлении.

Была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек. Наблюдатели своевременно обнаружили боевиков и передали их координаты на пункт управления. Получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК выдвинулся на окраину города, где занял позицию для уничтожения цели.

«Мы отработали ракет шесть, наверное. Два расчета нас было, командир нас корректировал. Удачно сработали, было темно, помогала наша артиллерия. Оптимальный вариант. Есть прицел ночного видения, тепловизор. Можно работать по пехоте противника и его укрепленным позициям», - рассказал оператор ПТРК «Корнет» с позывным «Страйкер».

После поражения противника, во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ, расчет немедленно свернул пусковую установку и сменил огневую позицию.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #десантники #птрк «корнет» #Артемовск
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