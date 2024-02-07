Вучич заявил, что живущие в Сербии украинцы поддерживают Путина

Украинцы в Сербии склонны поддерживать Владимира Путина, заявил Александр Вучич. В то же время сербский президент отметил, что приехавшие в страну россияне в основном настроены против российского лидера.

Александр Вучич сказал также, что проживающие в Сербии украинцы в основном русскоязычные, сообщает РИА Новости.

Экономическое влияние России в Сербии существенно меньше, чем германское, заявил сербский лидер. По его словам, «никто, кроме граждан Сербии» не имеет политического влияния на главу правительства, главу Скупщины и президента республики.

Вучич добавил, что ему «не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина».

Эти заявления он сделал после встречи с главой Минобороны ФРГ. Борис Писториус в рамках рабочего визита посетил Приштину, провел встречу с косовоалбанским руководством и заявил, что Германия увеличит свой контингент в составе военной миссии НАТО (KFOR).