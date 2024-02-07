Конфискация за фейки: Совет Федерации проголосовал за важнейшие законопроекты

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к деятельности против безопасности нашей страны. Также сенаторы утвердили новые гарантии для бойцов, которые до СВО были государственными служащими.

Сразу несколько важнейших поправок и законов, направленных на поддержку и защиту прав российских военнослужащих, приняли на пленарном заседании в Совете Федерации. Сенаторы проголосовали единогласно.

Один из законопроектов - о конфискации имущества за распространение ложной информации о наших Вооруженных силах и военнослужащих. Все, кого признают виновными за фейки, а также те, кто оправдывает нацизм, экстремизм и любые преступления против безопасности нашей страны, попадут под действие закона. Поправки внесут в Уголовный кодекс. Всего их будет около 40.

«Это совершенно правильно, потому что это не просто клевета и ложь, это преступление, за которое нужно наказывать. И не просто наказывать, а бить рублем и забирать собственность, которую они используют, чтобы причинять вред государству», - сказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковидити.

Наказывать будут и тех, кто поддерживает и призывает вводить санкции против России. Кроме того, парламентарии предложили лишать виновных почетных званий и госнаград.

«Это преступления, которые вызывают наибольшие возмущение в обществе, которые демонстрируют наибольший цинизм и неуважение к вопросам безопасности и суверенитета нашей страны», - сказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

Еще один документ, который одобрили в верхней палате парламента, - закон о приостановке срочных контрактов госслужащих, призванных на военную службу по мобилизации, или тех, кто ушел служить по контракту. Сейчас по закону, если срок трудового договора истекает как раз во время участия в спецоперации, то госслужащий может потерять свое рабочее место. Новый документ ситуацию изменит.

«Устанавливает дополнительные гарантии для военнослужащих, которые ранее являлись госслужащими. Закон предусматривает порядок приостановления и возобновления срочного служебного контракта для участников специальной военной операции», - рассказала первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Единогласно сенаторы поддержали проект заявления Совета Федераций об ответственности коллективного Запада за гибель мирных россиян. По мнению сенаторов, вина за удары по гражданскому населению, инфраструктуре - школам, больницам, детским садам - и человеческие жертвы лежит на странах Евросоюза и США. Они без остановки поставляют военную технику, оружие и боеприпасы террористическому киевскому режиму, а значит - становятся соучастниками преступлений.

«Страны Запада делают вид, что они здесь ни при чем, что они не являются участниками конфликта. А когда они поставляют оружие, то, дескать, договариваются с Украиной, что будут соблюдаться так называемые правила войны. А главное правило войны - это не бить по мирным людям. Эти удары не имеют никакого военного смысла и наносятся точно так же, как бьют по своим целям террористы. Посеять панику, посеять страх, вызвать ужас», - заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Запад несет прямую ответственность за гибель россиян при использовании Киевом оружия стран НАТО, подчеркивают сенаторы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила придать документ еще более широкой огласке.

«Очень важно, чтобы граждане Германии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Чехии услышали эту информацию - что за их деньги, за деньги налогоплательщиков, закупается смертоносное оружие. Это уж осудил Антониу Гуттериш генеральный секретарь ООН, это осудили, но тихо как-то, не очень громко, но никакой реакции нет в странах, которые поставляют оружие Украине и которое используют не в боевых действиях, а целенаправленно уничтожают мирных граждан», - сказала Матвиенко.

Заявление против поставок западного вооружения на Украину направят напрямую в парламенты европейских стран и в Организацию Объединенных Наций.