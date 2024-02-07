«Цензура в панике»: на Западе кипят страсти об интервью Путина Карлсону

Пост Такера Карлсона с анонсом интервью набрал свыше 70 миллионов просмотров меньше чем за сутки. Можно без преувеличения сказать, что записи беседы одного из главных рупоров консервативной Америки с нашим лидером ждет весь мир.

Мастодонт американской журналистики Такер Карлсон, к которому сегодня особенно приковано всеобщее внимание, весь день непринужденно гулял по Москве. На этих эксклюзивных кадрах американец возвращается в отель в центре столицы. Всего несколько сопровождающих, у одного - фотоаппарат.

В кармане у самого Карлсона - информационная бомба для всего Запада. Она способна пробить брешь в сплошной стене, которую воздвигли США и ЕС, чтобы не допустить влияния России. Вот журналист, стоя на крыше одной из московских многоэтажек, заявляет, что прибыл в российскую столицу для интервью с Владимиром Путиным.

«Американцы имеют право знать все, что могут, о войне, в которой они замешаны. Свобода слова - наше право по рождению, мы родились с правом говорить то, во что верим. Это право не может быть отнято, независимо от того, кто находится в Белом доме», - заявил журналист.

Анонс той самой беседы уже в первый час после публикации набрал больше 12 миллионов просмотров. Сейчас - уже свыше 70 миллионов. Один из первых инсайдов выдал друг и коллега Карлсона Алекс Джонс, объявив, что двухчасовое интервью с российским лидером получилось эпическим.

«Такер написал мне, сказал, что оно потрясающее и длится целых два часа. И совсем скоро он его опубликует. И оно все изменит. Он пытается остановить третью мировую...» - заявил американский радиоведущий.

Интрига вокруг визита знаменитого американца в Россию начала закручиваться практически сразу. Сначала сам по себе крайне неожиданный приезд, потом его фото Карлсона из ложи Большого театра. Ради этой беседы журналисту пришлось преодолеть череду препятствий со стороны Вашингтона. Там дважды пытались сорвать интервью.

«Почти три года назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашими текстовыми сообщениями, а затем слила их содержимое своим прислужникам в СМИ. Они сделали это, чтобы помешать интервью с Путиным, которое мы планировали. В прошлом месяце, мы уверены, они снова сделали то же самое, но на этот раз мы все равно приехали в Москву», - заявил Карлсон.

Британская Telegraph пишет, что Карлсон становится одним из самых громких голосов консервативной Америки. The Wall Street Journal сообщает: уволенному ведущему Fox News одному из первых удалось поставить под сомнение поддержку США Украины. И почти хором мировая пресса анонсирует еще более острые обсуждения после выхода интервью с Путиным.

«Такер сказал мне - это большое дело. А цензура наша сейчас пребывает в абсолютной панике. Она хочет, чтобы американский народ и дальше сидел в полнейшей тьме. Но свобода слова - американское право», - говорит Алекс Джонс.

Тем временем в американском конгрессе прозвучали призывы запретить Карлсону возвращаться в США. В ЕС заговорили о санкциях в отношении журналиста. Некоторые назвали его предателем, выполняющим распоряжение Кремля. Не оставили без внимания визит Карлсона в Россию и в Киеве. Там констатировали, что американец внесен в заблокированную у нас базу «Миротворец», куда попадают «враги Украины».

Илон Маск же наоборот призвал арестовать всех тех, кто угрожает опальному журналисту. Миллиардер уже пообещал: в принадлежащей ему соцсети видео беседы появится без купюр.

«Такер пошел на огромный риск, чтобы отправиться за границу, побороть пропаганду и нарратив и дать нам интервью, которое мы все хотим услышать. Кто-то может сказать: ну, Путин - лжец. Я бы сказал, что все наши мировые лидеры - лжецы, включая нашего президента Байдена. И мы как свободные люди должны иметь возможность услышать мнение всех сторон», - заявил блогер Мэт Ким.

В Кремле же заявили: российскому президенту поступает множество запросов на интервью, однако не случайно добро дали именно Такеру Карлсону.

«У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ», - сказал Дмитрий Песков.

Интервью с Путиным на личном сайте журналиста выйдет без монтажа.