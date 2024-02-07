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Голый мужчина убежал из клиники через забор на детскую площадку в Москве

Мужчину задержали охранники ближайшего жилого комплекса. Они вызвали медиков и сотрудников полиции.
Ирина Егорова 2024-02-07 15:43:01
© Фото: ИНФОРМАТОР | Эксклюзивные новости, Вконтакте © Видео: ИНФОРМАТОР | Эксклюзивные новости, Вконтакте

Москвичей жилого квартала у станции метро «Лесопарковая» напугал абсолютно голый мужчина, который сбежал из наркологической клиники, пишет «360».

На кадрах видно, что он ловко перелезает через забор, прыгает в сугроб, бежит по глубокому снегу в сторону жилого квартала. Не обращая внимания на крики и удивленные возгласы прохожих, он пробегает мимо детской площадки.

Пациента клиники, решившего проверить себя на морозоустойчивость, удалось задержать охране жилого комплекса. Они вызвали медиков и сотрудников полиции. О его состоянии и подробностях побега из медучреждения пока ничего не известно.

#Москва #пациент #жилой квартал #наркологическая клиника #Голый мужчина
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