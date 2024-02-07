Голый мужчина убежал из клиники через забор на детскую площадку в Москве

Москвичей жилого квартала у станции метро «Лесопарковая» напугал абсолютно голый мужчина, который сбежал из наркологической клиники, пишет «360».

На кадрах видно, что он ловко перелезает через забор, прыгает в сугроб, бежит по глубокому снегу в сторону жилого квартала. Не обращая внимания на крики и удивленные возгласы прохожих, он пробегает мимо детской площадки.

Пациента клиники, решившего проверить себя на морозоустойчивость, удалось задержать охране жилого комплекса. Они вызвали медиков и сотрудников полиции. О его состоянии и подробностях побега из медучреждения пока ничего не известно.