В доме под Наро-Фоминском произошло тройное убийство, застрелены пенсионерки

В подмосковном Наро-Фоминске произошло тройное убийство, жертвами стали пожилые женщины, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Тела пенсионерок нашли этой ночью в частном доме в деревне Свитино. Как уточнили в прокуратуре, одной погибшей 64 года, еще двум - по 67 лет. На трупах были обнаружены огнестрельные ранения.

Следует отметить, что в доме были разбросаны вещи. Предварительно, преступник также похитил ценные вещи, деньги, мобильник и машину хозяйки дома.

Как сообщили правоохранители, в настоящий момент на месте происшествия работает группа из самых опытных следователей и криминалистов.