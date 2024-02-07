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В доме под Наро-Фоминском произошло тройное убийство, застрелены пенсионерки

Как уточнили в прокуратуре, одной погибшей 64 года, еще двум - по 67 лет. На трупах были обнаружены огнестрельные ранения.
Анна Назайкина 2024-02-07 15:08:01
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

В подмосковном Наро-Фоминске произошло тройное убийство, жертвами стали пожилые женщины, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Тела пенсионерок нашли этой ночью в частном доме в деревне Свитино. Как уточнили в прокуратуре, одной погибшей 64 года, еще двум - по 67 лет. На трупах были обнаружены огнестрельные ранения.

Следует отметить, что в доме были разбросаны вещи. Предварительно, преступник также похитил ценные вещи, деньги, мобильник и машину хозяйки дома.

Как сообщили правоохранители, в настоящий момент на месте происшествия работает группа из самых опытных следователей и криминалистов.

#в стране и мире #Московская область #убийство #Наро-Фоминск #пенсионерки
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