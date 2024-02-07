Боец Зима заявил, что он находится в зоне СВО, так как нужен пацанам

Буксируемая гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра может бить на расстояние до 15 километров, а активно-реактивным снарядом до 22 километров. Работает надежно, говорит военнослужащий с позывным Зима. В зоне СВО он находится всего полгода, и все это время работает в расчете этой гаубицы.

«В один прекрасный день просто пришел к мнению, что я здесь нужен, скажем так. Нужен Родине, нужен пацанам, которые здесь, много товарищей у меня здесь», - признался заместитель командира огневого взвода с позывным Зима.

После пристрелочного расчет гаубицы Д-30 готовит орудие к следующему выстрелу. Пока наводчик выставляется, заряжающий досылает следующий снаряд. Артиллеристы Центрального военного округа работают в районе Торского выступа. Цель – выявленный разведкой опорный пункт националистов. Известна схема блиндажей и даже численность боевиков.

«Доложила нам разведка, что есть опорный пункт. Ориентировочно семь человек. Сегодня отработали по ним тремя беглыми снарядами», - рассказал командир орудия с позывным Апачи.

Для артиллерии нет хорошей или плохой погоды, главное учесть все факторы, влияющие на ведение огня. А широкий выбор типа боеприпасов позволяет артиллеристам выполнять различные задачи, от подсветки для работы штурмовиков ночью, до уничтожения движущейся техники.

По соседству с артиллеристами работает взвод связи танкового батальона. Именно они и обеспечивают непрерывную связь между районом сосредоточения, пунктом управления и огневой позицией.

«Чаще всего обрывы происходят из-за артиллерийских обстрелов. По большей части — из-за того, что кассетными боеприпасами закидывают и осколками сбивают антенны и так далее», - объясняет командир взвода связи с позывным Юджин.

Работать бойцам приходится максимально быстро. Причем, свою работу связисты выполняют в любых условиях, даже под огнем противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.