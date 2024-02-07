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В Кремле заявили о неизменности и актуальности целей СВО

Среди них - обеспечение безопасности России на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины и засасывания ее в НАТО.
Андрей Аркадьев 2024-02-07 13:04:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о неизменности и актуальности целей проведения военной операции по защите Донбасса.

«Цели не изменились, они все хорошо известны, и все они сохраняют свою актуальность», - подчеркнул представитель Кремля.

Среди целей - демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности людей, проживающих в регионах, вошедших в состав России. Песков заявил, что в 2014 году на Украине началась гражданская война, и ее остановка - также одна из целей спецоперации.

Также пресс-секретарь указал на необходимость обеспечения безопасности нашей страны на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины, втягивания Киева в НАТО и приближения военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России.

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