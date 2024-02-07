В Москве показали авиатехнологии будущего на выставке гражданской авиации NAIS

В Москве открылась Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации, которая собрала российские авиатехнологи будущего. На выставке среди прочего показывают средство для подавления дронов. Включать его на полную мощность, конечно же, не стоит - вредно для здоровья. Но схема его работы одновременно проста и удивительна - наведение на движущийся беспилотник и поражение его СВЧ-излучением.

«Наши инженеры работают в защитных халатах. В изделиях используется спиральный тип антенн, они более узко направлены, что дает максимально возможную нейтрализацию несанкционированного объекта на территории», - рассказал Сергей Атливанчик, генеральный директор компании-разработчика и производителя высокоинтегрированной СВЧ аппаратуры.

Подобные подавители уже закупило МВД. А еще они пользуются интересом у аэропортов, безопасность авиаузлов, которые ежедневно принимают и отправляют тысячи рейсов с пассажирами, - в приоритете. Потому еще одно ноу-хау восприняли «на ура» - разработку искусственного интеллекта, которая усилит защиту аэропортов от приближения вражеских дронов.

«Технология в себе объединяет различные сенсоры, радары, самое главное, что это все работает под единым управлением и данные, которые поступают с различных модулей, они специальным образом обрабатываются и потом даются рекомендации службе безопасности», - сказал Дмитрий Москалевич, генеральный директор компании в области поставок оборудования для обеспечения безопасности.

В преддверии профессионального праздника пилотов, бортпроводников и технических работников в Москве прошла национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации. Со сцены их поздравили глава Минтранса и первый зампред правительства.

«Уважаемые коллеги, в марте этого года выборы президента Российской Федерации, гражданская авиация, транспортный комплекс страны в целом подходит к главному политическому событию в жизни страны с достойными результатами», - заявил Виталий Савельев, министр транспорта Российской Федерации.

Кроме противодействия беспилотникам, акцент на отечественный продукт - качественный, превосходящий иностранные аналоги. Например, алюминиевые покрытия для специальных авиационных площадок, которые можно легко развернуть в любой даже труднодоступной местности и посадить любой вертолет.

«Ми-26 прилетел, завис на высоте 1 метр, с задней рампы выкинули площадку 12,5 тонн, люди выпрыгнули, десантировались, и он улетел. На следующий день уже прилетел и сел на сложенную площадку», - рассказал Алексей Киселев, генеральный директор Литейно-прессового завода.

«Миллион на миллион», как говорят летчики при отличной погоде, но даже при ясном небе пилоты могут столкнуться с трудностями во время посадки. Инженеры нашли решение.

Автоматическая аэродромная измерительная станция полностью российского производства, которая успешно заменила финскую разработку. В ее состав входит метеостанция, датчики станции могут своевременно предупреждать и пилота, и диспетчера об угрозе гололеда. В текущей ситуации, когда наша страна находится под санкционным давлением, развитием в том числе гражданской авиации хотят заниматься все больше молодых людей.

По данным Минтранса, в прошлом году российские авиакомпании перевезли более ста миллионов человек, что на 10 процентов больше, чем в 2022-ом. Результаты превзошли плановый показатель на два миллиона пассажиров.