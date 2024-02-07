Эксперт Шулежко: косатки и их детеныши могут задохнуться во льдах у Хоккайдо

Кандидат биологических наук, специалист по морским млекопитающим Татьяна Шулежко в беседе со «Звездой» предположила, как группа косаток могла застрять во льдах в Японии, как долго они смогут продержаться и в чем состоит главная опасность для них.

Напомним, накануне, 6 февраля, стало известно, что стая из примерно 12 косаток оказалась запертой льдом у берегов японского острова Хоккайдо. Группу млекопитающих дрейфующим льдом отрезало от моря в проливе Немуро.

«Они пытаются продолжать дышать»

Косатки оказались в очень нетипичной для себя ситуации. Если, например, белухи регулярно попадают в ледовый плен, потому что живут и держутся у льдов в зимнее время, то для косаток это нетипично. Они обычно избегают льдов, объяснила специалист.

«Конечно, животные в стрессе. И все, что они пытаются сделать, это продолжать дышать», - сказала она.

В такой ситуации нельзя ожидать, что они могут справиться самостоятельно, потому что это не заложено в них природой - борьба с такими ситуациями.

Как животные оказались в западне

Судя по всему, они пришли на какую-то акваторию для охоты, для поиска пищи. Возможно, неожиданно изменилась погода, направление ветров, нанесло очень много льдов и заперло их в каком-то месте. По словам Шулежко, речь может идти о неудачном совпадении нескольких погодных условий.

Угроза для косаток и их детенышей

Эксперт предупредила, в настоящий момент в этой ситуации самое страшное это то, что они могут задохнуться. Косатка - не из тех китов, которые могу длительное время находиться под водой, ведь им нужно дышать.

«Как правило, в природе они выныривают каждые несколько минут для выдоха. Максимально возможное время под водой для них обычно указывается как 15 минут», - рассказала она.

Ситуация ухудшается тем, что в застрявшей группе есть детеныши. Они должны дышать гораздо чаще и гораздо меньше времени способны проводить под водой без дыхания.

«Косатки не могут так кормиться. Проблема не только в еде, но и в воде. Воду они получают также из пищи. Охотиться они сейчас не могут. Более того, им постоянно нужно бороться для того, чтобы дышать. Они должны раздвигать эти льдины для того, чтобы продолжать дышать», - добавила эксперт.

По ее мнению, можно предположить, что в таком положении косатки смогут продержаться не более нескольких дней.

Что может помочь запертым во льдах животным

Так как ситуация «ледовая», она позволяет надеяться, что лед ослабнет и станет менее плотным из-за перемены волнения и перемены ветров.

«Помогло бы им - сделать большую полынью, чтобы они могли более свободно плавать и выдыхать. Либо же проделать проход на воде до открытой акватории», - объяснила Шулежко.

С этим может справиться любая сторона, у которой есть судно достаточно ледового класса, добила специалист.