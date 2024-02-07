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ПАН оценил на отлично действия летчика вертолета Ка-52

Передовой авианаводчик (ПАН) контролировал точность нанесения ударов по украинским опорным пунктам и живой силе на Луганском направлении.
2024-02-07 11:43:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи вертолетов Ка-52М ударили неуправляемыми авиаракетами по позициям противника.

Видео боевой работы публикует Министерство обороны РФ. На обнародованных ведомством кадрах показан полет Ка-52, а также пуск ракет.

Удары наносились по украинским опорникам и живой силе на Луганском направлении. Летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выпустили ракеты, разгромив пункт управления и бронетехнику врага.

«Получили боевую задачу поразить опорный пункт противника. Задачу выполнили, все вернулись целыми, без потерь. По докладу ПАНа выполнили на отлично!» - сказал летчик Ка-52М с позывным Тихий.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ка-52 #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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