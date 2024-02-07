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Украинские боевики обстреляли Шебекино, пострадали два человека

Также повреждены 10 автомобилей и пробита кровля в одном из цехов промышленного предприятия.
Сергей Лебедев 2024-02-07 10:33:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Сегодня утром украинские националисты обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате пострадали двое сотрудников одного из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Вячеслава Гладкова, один из снарядов попал на территорию стоянки промышленного предприятия. Повреждены 10 автомобилей. Также пробита кровля в одном из цехов.

В данный момент всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

#белгородская область #атака #Националисты #Обстрел #пострадавшие #Вячеслав Гладков #шебекино
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