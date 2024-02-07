ВС РФ поразили опорники и живую силу президентской бригады ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по опорным пунктам и живой силе 1-й президентской бригады (подразделение Нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», - сказал он.

По словам офицера, российские войска также отразили две атаки 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного, неприятель понес потери и отступил.

Кроме того, бойцы ВС РФ сорвали три попытки вооруженных формирований украинских националистов провести ротацию в районе Старомайорского.

За прошедшие сутки на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 195 боевиков, один танк, два автомобиля, пункт управления беспилотной авиацией, а также самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и «Гвоздика», заключил Гордеев.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.