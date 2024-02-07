Звезду актера Николая Пастухова открыли в Театре Российской Армии

Торжественная церемония открытия звезды актера театра и кино, народного артиста РСФСР Николая Исаковича Пастухова прошла в Театре Российской Армии. Церемонию организовали в день рождения театра, который ведет свою историю с 6 февраля 1930 года.

«Душевный был человек, очень любил театр. Я много раз видел, когда он перед выходом на сцену, а он играл до конца своих дней, всегда шел к нашим фотографиям ушедших из жизни актеров, с ними общался, а только потом шел за кулисы. За свою жизнь он сыграл 72 роли в театре и 62 роли в кино. Благородный человек», - сказал Директор Театра Российской Армии Иван Чурсин.

Гостями церемонии стали артисты разных поколений. Прозвучали песни и воспоминания военных лет. Николай Пастухов был одним из тех, кто создал фундамент Театра Российской Армии, отметили выступавшие со сцены.

Гениальный артист, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов и медалей Николай Пастухов служил на сцене театра около 70 лет. Зрителям и поклонникам его творчества особенно запомнились роли в таких постановках как: «Дядя Ваня», «Старик», «Снегири пали», «Святая святых». Помнит роли Пастухова и большой экран. «Станционный смотритель», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Обломов» - Пастухов создал множество запоминающихся кинообразов.

Традиция открывать памятные звезды в честь легендарных артистов появилась в Театре Российской Армии в 2020 году. Сегодня на «Звездной аллее» можно увидеть звезды народных артистов Алексея Попова, Андрея Попова, Любови Добржанской, Нины Сазоновой, Владимира Зельдина и Людмилы Касаткиной.